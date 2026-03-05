Катар эвакуирует живущих вблизи посольства США: что известно

Россиянам порекомендовали не посещать Катар до стабилизации ситуации в регионе. Минэкономразвития советует туроператорам приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока. Из-за военных действий в регионе рекомендуется приостановить продажу туроператорами отдельных туруслуг в данные страны, сказано в сообщении.