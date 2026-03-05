Ричмонд
Катар эвакуирует живущих вблизи посольства США: что известно

МВД Катара объявило временную эвакуацию проживающих рядом с посольством США.

Источник: Комсомольская правда

Катар объявил об эвакуации граждан, живущих вблизи американского посольства в эмирате. Жители будут временно переселены. Так сказано в официальном сообщении МВД Катара.

В документе отмечается, что эвакуированным жителям предоставят альтернативное жилье. МВД не уточнил, где будут находиться граждане. Министерство объяснило этот шаг обеспечением безопасности.

«МВД объявляет о временной эвакуации жителей, проживающих рядом с американским посольством в Дохе», — говорится в материале.

Россиянам порекомендовали не посещать Катар до стабилизации ситуации в регионе. Минэкономразвития советует туроператорам приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока. Из-за военных действий в регионе рекомендуется приостановить продажу туроператорами отдельных туруслуг в данные страны, сказано в сообщении.

