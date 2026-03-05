В Приморье за сутки ликвидировали четыре лесных и природных пожара

Первое возгорание произошло на территории Сергеевского лесничества в Партизанском муниципальном округе. Пожар охватил шесть гектаров и был потушен за четыре часа. Затем новое возгорание возникло уже на другом квартале этого лесничества. С огнем, который охватил четыре гектара, пожарные боролись три часа. В обоих случаях возгорание произошло по халатности людей.