Прокуратура добилась пересмотра мягкого приговора фигурантам дела о преступном сообществе

Однако Приморский краевой суд в апелляционной инстанции отменил обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), посчитав, что в действиях фигурантов отсутствует состав этого преступления. В результате наказание Семикину было сокращено до 7 лет и 6 месяцев, а его сообщникам — до 4−5 лет.