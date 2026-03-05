Прокуратура добилась пересмотра мягкого приговора фигурантам дела о преступном сообществе

Прокуратура добилась отмены решения Приморского краевого суда по уголовному делу о преступном сообществе. Поводом для кассационного обжалования стало необоснованное, по мнению надзорного ведомства, прекращение преследования Антона Семикина и четырёх его соучастников по обвинению в организации и участии в преступном сообществе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По результатам рассмотрения дела кассационным судом с учетом доводов прокурора решение нижестоящей инстанции отменено с направлением на новое апелляционное рассмотрение», — говорится в сообщении.
Ранее Ленинский районный суд Владивостока приговорил Семикина к 15 годам и 3 месяцам лишения свободы. Суд установил, что под его руководством действовало преступное сообщество, члены которого совершили мошеннические действия, осуществляли незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 240 млн рублей и легализовали (отмыли) более 380 млн рублей. Соучастникам назначили наказание от 9 до 9,5 лет колонии.
Однако Приморский краевой суд в апелляционной инстанции отменил обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), посчитав, что в действиях фигурантов отсутствует состав этого преступления. В результате наказание Семикину было сокращено до 7 лет и 6 месяцев, а его сообщникам — до 4−5 лет.
Не согласившись с таким выводом, прокуратура обратилась с кассационным представлением в Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Повторное рассмотрение дела взято прокуратурой на контроль.