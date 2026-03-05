В России появились правила по сроку годности хлеба

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вводится в России с 1 апреля, кроме четких требований качеству продукции устанавливает теперь и рекомендации по сроку годности: для упакованного хлеба — до 3 суток, для неупакованного — до 24 часов, рассказали РИА Новости в Росстандарте.