Нелётная погода приостановила авиасообщение между Хабаровском и Советской Гаванью

Аэропорт «Май-Гатка» в Советской Гавани не принимает и не отправляет воздушные суда до 17:00. Обильный снегопад второй день подряд мешает расчистить взлётно-посадочную полосу. Вчера авиагавань также была закрыта до вечера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вылеты из Хабаровска и Южно-Сахалинска в Советскую Гавань и обратно перенесли на завтра. Вылет рейса за 4 марта запланирован 6 марта в 09:10.
Изменения в графике отправления воздушных судов вызвал циклон, который засыпал побережье Татарского пролива снегом. Вчера спецтехника весь день расчищала трехкилометровую взлетно-посадочную полосу. Сегодня работу продолжают.
Рейсы из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и обратно за 4 марта перенесены на завтра, 6 марта. Причина — неблагоприятные метеоусловия аэропортов вылета и прилёта. Вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на завтра, 09:00.