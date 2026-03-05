Нелётная погода приостановила авиасообщение между Хабаровском и Советской Гаванью

Аэропорт «Май-Гатка» в Советской Гавани не принимает и не отправляет воздушные суда до 17:00. Обильный снегопад второй день подряд мешает расчистить взлётно-посадочную полосу. Вчера авиагавань также была закрыта до вечера, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».