В Новосибирской области у более 400 мужчин выявили бесплодие в 2025 году

В прошлом году такую диспансеризацию прошли почти 158 тысяч мужчин — в пять раз больше, чем в 2024-м. У 5% выявлены заболевания репродуктивной системы. Среди основных причин — эндокринные нарушения, простатит и недолеченные инфекции половой сферы.