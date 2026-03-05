В Новосибирской области у более 400 мужчин выявили бесплодие в 2025 году

По её словам, эта статистика отражает лишь случаи, выявленные в ходе диспансеризации по репродуктивному профилю. Реальное число пациентов выше.
В прошлом году такую диспансеризацию прошли почти 158 тысяч мужчин — в пять раз больше, чем в 2024-м. У 5% выявлены заболевания репродуктивной системы. Среди основных причин — эндокринные нарушения, простатит и недолеченные инфекции половой сферы.
Эксперт подчеркнула необходимость комплексной медицинской помощи паре, а не только женщине. Для сравнения: среди женщин обследование прошли 156 тысяч человек, нарушения выявлены у 13,5 тысячи, а бесплодие диагностировано у 3 251 пациентки.
Демографическая ситуация в стране остается сложной: в 2025 году зафиксирован исторический минимум коэффициента рождаемости — 1,37. Согласно национальной цели, к 2030 году показатель должен составить 1,6, к 2036-му — 1,8. В регионе число женщин репродуктивного возраста сократилось на 2% из-за малочисленности поколения 1990-х годов.
Более подробно — в эксклюзивном интервью Сиб.фм.