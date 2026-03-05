Ричмонд
В Новосибирской области у более 400 мужчин выявили бесплодие в 2025 году

В Новосибирской области по итогам 2025 года диагноз «бесплодие» был подтверждён более чем у 400 мужчин. Об этом Сиб.фм сообщила главный репродуктолог Новосибирской области, главный врач Новосибирского клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина.

Источник: Сиб.фм

По её словам, эта статистика отражает лишь случаи, выявленные в ходе диспансеризации по репродуктивному профилю. Реальное число пациентов выше.

В прошлом году такую диспансеризацию прошли почти 158 тысяч мужчин — в пять раз больше, чем в 2024-м. У 5% выявлены заболевания репродуктивной системы. Среди основных причин — эндокринные нарушения, простатит и недолеченные инфекции половой сферы.

Эксперт подчеркнула необходимость комплексной медицинской помощи паре, а не только женщине. Для сравнения: среди женщин обследование прошли 156 тысяч человек, нарушения выявлены у 13,5 тысячи, а бесплодие диагностировано у 3 251 пациентки.

Демографическая ситуация в стране остается сложной: в 2025 году зафиксирован исторический минимум коэффициента рождаемости — 1,37. Согласно национальной цели, к 2030 году показатель должен составить 1,6, к 2036-му — 1,8. В регионе число женщин репродуктивного возраста сократилось на 2% из-за малочисленности поколения 1990-х годов.

Более подробно — в эксклюзивном интервью Сиб.фм.