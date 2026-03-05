33 жительницы Красноярского края получили из рук губернатора награды

В преддверии 8 марта губернатор Михаил Котюков вручил жительницам края государственные и краевые награды. 33 женщин из 12 муниципальных округов отметили за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие региона.
В числе награжденных — врачи, журналисты, юристы, педагоги, работники культуры, сельского хозяйства, оборонно-промышленного и жилищно-коммунального комплексов.
Званий «Заслуженный работник РФ» удостоены пять женщин, еще 15 стали заслуженными работниками края.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук губернатора получила старший мастер цеха АО «НПП “Радиосвязь” Эрике Бехер. В цеху она работает 43 года.
Оператор машинного доения АО «Березовское» Светлана Васильева удостоена медали «За труды в сельском хозяйстве». Ее стаж в сельхозотрасли — 38 лет.
Благодарность Президента Михаил Котюков передал тренеру Норильской спортивной школы № 1 Валентине Лягиной. Почти 50 лет она посвятила развитию баскетбола в городе.