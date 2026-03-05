В Омске снесут старинные дома на Сенной улице ради новостроек

В Омске утвердили решение о сносе двух старинных домов по Сенной улице для реализации проекта комплексного развития территории. Постановление подписано в администрации города в начале марта 2026 года.
На расчищенном участке площадью 0,16 га планируется возвести 1540 квадратных метров нового жилого пространства. Срок реализации проекта составляет семь лет, инвестор будет определён по результатам конкурсных процедур в соответствии с федеральным законодательством о градостроительной деятельности.
Дом номер 33 был построен в 1917 году, оба здания на Сенной улице ранее признаны аварийными. Изначально снос планировался еще в мае 2024 года, однако процесс был приостановлен после обращения экспертов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, отметивших историческую ценность строений.
Жители дома номер 35 предпринимали попытки оспорить решение о признании жилья аварийным через суд и профильные общественные организации. Однако по итогам экспертиз здания не были включены в реестр объектов культурного наследия, что сняло правовые препятствия для их демонтажа.
