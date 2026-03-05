В Омске снесут старинные дома на Сенной улице ради новостроек

Дом номер 33 был построен в 1917 году, оба здания на Сенной улице ранее признаны аварийными. Изначально снос планировался еще в мае 2024 года, однако процесс был приостановлен после обращения экспертов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, отметивших историческую ценность строений.