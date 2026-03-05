Врач Тарасов рассказал, как восполнить дефицит магния

Дефицит магния, особенно при выходе из зимы, можно восполнить, изменив рацион и добавив, например, темный шоколад, орехи и зеленые овощи. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По его словам, на переходе от зимы к весне в организме возникает дефицит многих микронутриентов, в том числе и магния. А он играет важную роль в различных функциях организма.
— Магний — это мышцы и нервы. Он за сон отвечает в том числе. Можно добавить в рацион орехи, шпинат, фасоль и темный шоколад. Кстати, в последнем он в большом количестве содержится, — цитирует врача РИА Новости.
Магний отвечает за работу более 300 важных ферментов, и нужно правильно подобрать дозировку для приема этого микроэлемента, чтобы он принес пользу. Об этом сообщила врач-диетолог Марият Мухина.
В больших количествах магний содержится в зеленых продуктах: шпинат, брокколи, капуста, щавель, укроп, петрушка и так далее. Также его источником являются миндаль, кешью, семена подсолнечника и тыквенные семечки.