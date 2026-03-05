В РФ создали ИИ-сервис для создания аудиоверсий научной литературы

Он отметил, что решение не является ресурсоемким: на одну книгу уходит примерно полчаса процессорного времени. Сервис создан на базе фреймворка «Каппа», разработанного в центре ИИ НГУ. Он предназначен для управления датасетами и моделями искусственного интеллекта, их тестирования и оценки перед внедрением в рабочие процессы. Фреймворк позволяет проверять корректность работы моделей и снижать риск ошибок или так называемых галлюцинаций ИИ. В новом проекте «Каппа» используется для подготовки обучающих данных для озвучки и сбора обратной связи о качестве результата.