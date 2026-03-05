В РФ хотят ввести механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде: вот что это значит

В России к концу 2027 года заработает механизм взыскания задолженности за жильё и коммунальные услуги в электронном виде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие правительственные документы.
Сообщается, что уже к концу 2026 года в ряде регионов РФ начнут опробовать онлайн-уведомления должника о приказе по взысканию задолженности, их будут рассылать через Госуслуги и ГИС ЖКХ.
