В РФ хотят ввести механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде: вот что это значит

В России с 2027 года хотят взыскивать долги за ЖКХ в электронном виде.

Источник: Комсомольская правда

В России к концу 2027 года заработает механизм взыскания задолженности за жильё и коммунальные услуги в электронном виде. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие правительственные документы.

Сообщается, что уже к концу 2026 года в ряде регионов РФ начнут опробовать онлайн-уведомления должника о приказе по взысканию задолженности, их будут рассылать через Госуслуги и ГИС ЖКХ.

Какие важные новшества вступили в силу с 1 марта 2026 года, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в России изменится ГОСТ на белый хлеб: состав останется прежним, вес будет меньше, срок хранения — дольше.

Кроме того, в России изменятся требования к производству творога. Новый ГОСТ вступит в силу в январе 2027 года. Стандарт установит сниженную норму содержания белка в твороге.