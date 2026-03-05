Врач рассказал, кому нельзя есть бананы

«Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста. Осторожность следует соблюдать тем, кто пьет калийсберегающие диуретики (мочегонные) и ингибиторы АПФ (препараты от давления). Сочетание с бананами может привести к гиперкалиемии», — подчеркнул Тяжельников.