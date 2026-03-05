Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о раннем пробуждении клещей

Спастись от тяжелых последствий укуса поможет вакцинация.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области из-за аномально снежной зимы прогнозируют тяжелый сезон активности клещей. Первые случаи присасывания уже зафиксированы: жители пострадали на дачах и в лесопарках, где появились проталины. Толстый снег не дал почве промерзнуть, обеспечив высокую выживаемость паразитов.

Пик агрессивности клещей, которым нужно восполнить энергию после спячки, придется на начало и середину мая. Спастись от тяжелых последствий укуса поможет вакцинация, а также закрытая одежда, самоосмотры и репелленты. При укусе необходимо срочно обратиться в травмпункт. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский эксперт объяснила природу аллергии.