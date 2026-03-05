Новосибирцев предупредили о раннем пробуждении клещей

В Новосибирской области из-за аномально снежной зимы прогнозируют тяжелый сезон активности клещей. Первые случаи присасывания уже зафиксированы: жители пострадали на дачах и в лесопарках, где появились проталины. Толстый снег не дал почве промерзнуть, обеспечив высокую выживаемость паразитов.
Пик агрессивности клещей, которым нужно восполнить энергию после спячки, придется на начало и середину мая. Спастись от тяжелых последствий укуса поможет вакцинация, а также закрытая одежда, самоосмотры и репелленты. При укусе необходимо срочно обратиться в травмпункт.