Росавиация сняла временные запреты на полёты в четырёх аэропортах Поволжья

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов и действовали в Пензе и Саратове с 22:11 4 марта, а в Ульяновске и Самаре — с 23:15 того же дня. К утру 5 марта меры были полностью отменены, и авиасообщение восстановлено.