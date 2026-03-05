Терапевт Феофанова рассказала, как женщинам адаптировать рацион к весне

Кроме того, по словам Феофановой, необходимо контролировать потребление белков, жиров и углеводов, пищевых волокон (цельные злаки, отруби, овощи, фрукты, сухофрукты, льняное семя), жидкости, вводить в свой рацион источники витаминов и минеральных веществ. Важно обратить внимание на витамин С (шиповник, черная смородина (замороженные ягоды), облепиха (замороженные ягоды), сладкий перец, киви, брюссельская капуста), жирорастворимые витамины семейства А и Е — (молочные продукты (сыр и молоко), яйца, рыба и морепродукты, масла, сладкий перец, листовые зеленые овощи, овощи оранжевого цвета (морковь, тыква, батат), авокадо, манго, семена и орехи), витамин D (морская жирная рыба, яйца, сливочное масло, продукты, обогащенные витамином (йогурт)), цинк и селен (морепродукты, говядина и субпродукты (печень), семечки, кунжут, орех бразильский, яйца).