В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех подросших детенышей дальневосточного лесного кота, которых выхаживали с осени 2025 года, сообщает Центр «Тигр».
В октябре 2025 года в Центр «Тигр» поступили четыре детёныша дальневосточного лесного кота в возрасте не более месяца. Обычно этот вид рожает весной. В Центре сообщали, что котят кормят фаршем, а позже будут включать в рацион мышей — как в природе.
«Отличные новости — четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! Они поступили к нам в октябре, месячными малышами. Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, а сейчас самое время начать жизнь в природе», — говорится в сообщении.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу России. По данным на 2015 год, численность этого вида не превышает нескольких тысяч особей. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства — их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур.
Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.