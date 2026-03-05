Почти 80 человек спасли на трассах Новосибирской области этой зимой

Один из самых сложных случаев произошёл 27 февраля в Краснозёрском районе. На 362-м километре трассы К-17 ₽ остановился рейсовый автобус Scania, следовавший в Таджикистан. Из-за сильного холода у него замёрз двигатель. В салоне находились 11 пассажиров и три водителя. К месту быстро отправилась мобильная бригада дорожников. Специалисты смогли запустить двигатель, и спустя некоторое время автобус продолжил путь. Никто из людей не пострадал.