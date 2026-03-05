Почти 80 человек спасли на трассах Новосибирской области этой зимой

Зима 2026 года выдалась непростой для автомобилистов Новосибирской области. За несколько месяцев дорожным службам региона пришлось десятки раз выезжать на трассы, чтобы помочь водителям и пассажирам, оказавшимся в сложной ситуации из-за морозов и поломок.
Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона, за зиму специалисты зафиксировали 33 нештатные ситуации. Помощь понадобилась почти 80 людям — водителям и пассажирам автомобилей и автобусов.
Чаще всего проблемы происходили на трассе К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар». В морозы у машин замерзало топливо, возникали неисправности коробки передач и двигателей.
Один из самых сложных случаев произошёл 27 февраля в Краснозёрском районе. На 362-м километре трассы К-17 ₽ остановился рейсовый автобус Scania, следовавший в Таджикистан. Из-за сильного холода у него замёрз двигатель. В салоне находились 11 пассажиров и три водителя. К месту быстро отправилась мобильная бригада дорожников. Специалисты смогли запустить двигатель, и спустя некоторое время автобус продолжил путь. Никто из людей не пострадал.
«Для оперативного реагирования на трассах региона зимой задействованы мобильные пункты обогрева (36 единиц). Специально оборудованные автомобили укомплектованы тепловыми пушками, пусковыми проводами, инструментом для мелкого ремонта, тёплой одеждой и валенками, а также дежурными телефонами для связи», — говорится в сообщении ведомства.
Если транспорт ломается вдали от населённых пунктов, дорожные бригады помогают водителям согреться, доставляют людей в ближайшие тёплые помещения или на объекты сервиса. Неисправную технику при необходимости эвакуируют в тёплые боксы.
В ТУАД напомнили, что дорожные экипажи регулярно патрулируют трассы региона. Автомобилистам также советуют внимательно следить за техническим состоянием машин и по возможности не отправляться в дальние поездки во время сильной непогоды.