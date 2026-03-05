В Новосибирске продают ретроавтомобиль Austin 1937 года

В столице Сибири продают уникальный британский ретромобиль. Речь идет о модели Austin 1937 года выпуска. Владелец оценил авто в 1,5 миллиона рублей. Объявление появилось на сервисе Avito.
Раритет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 литра, выдающий 53 лошадиные силы. В объявлении указан пробег в 90 тысяч километров, однако, учитывая возраст транспортного средства, эти цифры, скорее всего, условны. Будущему покупателю стоит учесть, что у модели отсутствует паспорт технического средства.
Сам продавец подчеркивает исключительность модели. По его словам, это единственный экземпляр Austin 1937 года на постсоветском пространстве, который находится в исправном состоянии и готов к передвижению.