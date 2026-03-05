В Омске утвердили сервитуты для строительства моста через Омь

Строительство транспортного перехода через реку Омь планируется реализовать в рамках концессионного соглашения в соответствии с федеральным законодательством о государственно-частном партнёрстве. Проект предусматривает возведение моста, который соединит разделённые водной преградой части Центрального округа, улучшив транспортную доступность для жителей и снизив нагрузку на действующие магистрали.