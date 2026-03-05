В Омске утвердили сервитуты для строительства моста через Омь

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска установил публичные сервитуты (право ограниченного пользования землей) для строительства дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Решение позволит обеспечить правовые основания для пользования земельными участками и организовать примыкание новой магистрали к существующей улично-дорожной сети.
Строительство транспортного перехода через реку Омь планируется реализовать в рамках концессионного соглашения в соответствии с федеральным законодательством о государственно-частном партнёрстве. Проект предусматривает возведение моста, который соединит разделённые водной преградой части Центрального округа, улучшив транспортную доступность для жителей и снизив нагрузку на действующие магистрали.
Инвестор проекта определен — им выступает компания, получившая положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Реализация инфраструктурного объекта осуществляется с учетом требований градостроительных регламентов и экологических нормативов региона.
Вопрос организации платного проезда по новому мосту находится в стадии проработки. Условия тарификации будут установлены в рамках концессионного соглашения после согласования с уполномоченными органами в сфере транспорта и тарифного регулирования. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске снесут старинные дома на Сенной улице ради новостроек.