«Мы видим эти неизбирательные нападения»: Рютте заявил, что НАТО готов защищаться от Ирана

При этом американские силы уже ощущают нехватку систем противовоздушной обороны. Из-за этого Иран поражает всё новые цели. Как рассказал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис, Тегеран обладает неограниченным военным потенциалом. Аналитик считает, что Иран сможет еще долго направлять свои «бомбы и ракеты» на объекты в регионе. При этом военные Соединенных Штатов начали испытывать трудности. Однако, по заявлению американских властей, операция займет столько времени, «сколько потребуется».