«Мы видим эти неизбирательные нападения»: Рютте заявил, что НАТО готов защищаться от Ирана

Страны-члены НАТО готовы к борьбе с Ираном в случае такой необходимости. Государства могут задействовать статью 5 о коллективной обороне. Альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Об этом предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Newsmax.
Генсек Североатлантического альянса пояснил, что у стран имеются «веские причины» сохранять неопределенность относительно применения статьи 5. Как он уточнил, «враги» не должны знать о намерениях НАТО больше.
«То, что мы сейчас делаем как НАТО, — обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — прокомментировал Марк Рютте.
Он также назвал «неизбирательными нападениями» удары Ирана по объектам в странах Ближнего Востока. НАТО выражает солидарность «друзьям и партнерам» в регионе.
«Мы видим эти неизбирательные нападения на ОАЭ, на Бахрейн, на Оман, на Саудовскую Аравию, на Кувейт, на другие страны региона», — заявил Марк Рютте.
При этом в разговоре с BBC 3 марта генсек альянса исключил участие НАТО в боевых действиях против Ирана. По его утверждению, страны не будут этого делать напрямую. Марк Рютте подчеркнул, что операция является инициативой американской и израильской сторон. Он вновь указал на поддержку государствами НАТО действий США. Генсек альянса заявил, что в Европе «чрезвычайно рады» возникшему конфликту.
При этом американские силы уже ощущают нехватку систем противовоздушной обороны. Из-за этого Иран поражает всё новые цели. Как рассказал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис, Тегеран обладает неограниченным военным потенциалом. Аналитик считает, что Иран сможет еще долго направлять свои «бомбы и ракеты» на объекты в регионе. При этом военные Соединенных Штатов начали испытывать трудности. Однако, по заявлению американских властей, операция займет столько времени, «сколько потребуется».
Между тем в Соединенных Штатах прошли слушания по ситуации вокруг Ирана. В Сенате разгорелся конфликт. В результате ветерана-морпеха силой выдворили с мероприятия. Он жестко высказался против военной операции США. Американца вынесли из зала.