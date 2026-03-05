Новосибирские власти рассказали о правилах уборки снега и об ответственных

«Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов должен убираться полностью до твердого покрытия. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 часа, а срок окончания всех работ — 3 часа. Уборка сосулек и наледи производится по мере необходимости», — отметил он.
Кто несет ответственность за уборку снега.
Территория: придомовая территория многоквартирного дома, включая уборку снега, льда, чистку тротуаров, дорожек, ступенек, проездов во дворе и парковок.
Ответственный: управляющая организация.
Территория: городские дороги, тротуары и остановки общественного транспорта.
Ответственный: муниципальные коммунальные службы.
Территория: прилегающие к объектам торговли и услуг (магазины, кафе, бизнес-центры).
Ответственный: собственники или арендаторы.
Территория: образовательные и медицинские учреждения (школы, детские сады, поликлиники).
Ответственный: администрация учреждений.
Куда обратиться.
В случае нарушений по вопросам, касающимся содержания придомовой территории, заявку можно подать через приложение «Госуслуги Дом».
По вопросам, касающимся содержания городских улиц, заявку можно оставить через сервис «Госуслуги Решаем вместе» или обратиться напрямую в соответствующие городские коммунальные службы.
Также «ФедералПресс» рассказал, что новосибирцы с 1 марта будут оплачивать ЖКХ по-новому, а новосибирский архитектор объяснил, в чем столица Сибири проигрывает Красноярску.