Новосибирские власти рассказали о правилах уборки снега и об ответственных

НОВОСИБИРСК, 5 марта, ФедералПресс. Согласно действующим нормативам, очистка тротуаров во время снегопада, в зависимости от температуры воздуха, производится в срок от получаса до 3 часов. Работы по уборке снега с момента окончания снегопада должны быть закончены в срок от 6 до 12 часов, рассказал по запросу «ФедералПресс» министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.