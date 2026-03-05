В Иркутске занятия в школе № 58 на Ярославского начнутся в апреле. На строительство учебного учреждения было выделено более 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Будут организованы классы авиастроительной направленности. Фото: тг-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
— Главным в работе школы будет патриотическое воспитание и развитие инженерного образования. Будут организованы классы авиастроительной направленности. Ученики будут работать с беспилотниками на современном оборудовании, — уточнил глава региона.
Школу назвали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рядом находятся три колледжа. Это создает идеальные условия для практической связи между школьным образованием и профессиональным обучением.
