В Иркутске занятия в школе № 58 на Ярославского начнутся в апреле. На строительство учебного учреждения было выделено более 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.