Омский аэропорт пополнит автопарк «городским» автобусом

Как следует из описания в конкурсной документации, речь идет о низкопольном автобусе городского типа с автоматической коробкой передач, способном вместить от 84 до 105 пассажиров. При этом сидячих мест в салоне предусмотрено не более 25. Также оговаривается, что транспорт должен быть произведен не ранее 2025 года.