Омский аэропорт пополнит автопарк «городским» автобусом

В минувшую среду, 4 марта 2026 года, Омский аэропорт приступил к поиску поставщика нового пассажирского автобуса.
Как следует из описания в конкурсной документации, речь идет о низкопольном автобусе городского типа с автоматической коробкой передач, способном вместить от 84 до 105 пассажиров. При этом сидячих мест в салоне предусмотрено не более 25. Также оговаривается, что транспорт должен быть произведен не ранее 2025 года.
Среди других обязательных требований — наличие в салоне бегущей строки, речевого информатора и кондиционера. Конструкция также должна предполагать наличие трех двухстворчатых дверей.
Проектом договора установлен гарантийный срок в 24 месяца или же 150 тысяч километров пробега.
Поставщику готовы предложить порядка 19,03 миллиона рублей.
Стоит напомнить, что зачастую аэропорт закупает перронные автобусы, на текущий момент их насчитывается 5. К слову, их стоимость в сравнении с размещенной выше заметно дороже. Так, летом 2022 года поставщику предлагалось свыше 24 миллионов рублей за один экземпляр.