Ульянов: Россия готова стать посредником в иранском урегулировании

Российская Федерация готова стать посредником в процессе урегулирования иранского конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал в интервью изданию «Известия».
«При необходимости Россия готова предоставить посреднические услуги. У нас имеется соответствующий опыт», — сказал дипломат, отметив, что Тегеран в текущей ситуации может выразить желание воспользоваться услугами РФ в направлении урегулирования.
Почему маленькой победоносной войны у США с Ираном не вышло, она ударила и по Европе, обозреватель Умеренков рассуждает здесь на KP.RU.
Накануне в Иране заявили о гибели не менее 100 морпехов США во время атаки на Дубай.
При этом западные СМИ сообщают, что разведка Ирана через посредников передала послание Соединенным Штатам, что страна готова вести переговоры о мире.
Тем временем названы тайная цель США в Иране и следующая мишень Америки. Подробности читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что США готовят наземную операцию в Иране силами курдов.