Ульянов: Россия готова стать посредником в иранском урегулировании

Постпред РФ в Вене напомнил, что у России есть опыт посредничества в урегулировании.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация готова стать посредником в процессе урегулирования иранского конфликта. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал в интервью изданию «Известия».

«При необходимости Россия готова предоставить посреднические услуги. У нас имеется соответствующий опыт», — сказал дипломат, отметив, что Тегеран в текущей ситуации может выразить желание воспользоваться услугами РФ в направлении урегулирования.

Почему маленькой победоносной войны у США с Ираном не вышло, она ударила и по Европе, обозреватель Умеренков рассуждает здесь на KP.RU.

Накануне в Иране заявили о гибели не менее 100 морпехов США во время атаки на Дубай.

При этом западные СМИ сообщают, что разведка Ирана через посредников передала послание Соединенным Штатам, что страна готова вести переговоры о мире.

Тем временем названы тайная цель США в Иране и следующая мишень Америки. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что США готовят наземную операцию в Иране силами курдов.

