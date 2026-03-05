«Тяжелая пьеса»: Никита Ефремов высказался о возвращении отца на сцену

— До премьеры еще много времени, надеюсь, что многое подтянется. Я удивился, насколько себя уютно чувствует на сцене Анна Никитична, ведь это ее дебют. Неудивительно, что Михаил Олегович уверенно держится на сцене, приятно его очень видеть после тех событий. Это очень тяжелая пьеса. Она трудная для актеров, она многоступенчатая. Я надеюсь, что доведут все это дело до победного конца. Спектакль нужно смотреть не на премьере, а на десятом показе. Поэтому хочу еще попозже прийти, — высказался он.