«Тяжелая пьеса»: Никита Ефремов высказался о возвращении отца на сцену

В конце марта в театре «Мастерская 12» режиссера Никиты Михалкова пройдет премьера спектакля «Без свидетелей», которая стала для актера Михаила Ефремова возвращением на сцену. Его сын Никита стал одним из первых, кто увидел постановку.
— «Без свидетелей» — это большой дебют актрисы Анны Михалковой на театральных подмостках и первая роль Михаила Ефремова после пятилетней паузы в карьере, — говорится в статье «СтарХита».
На закрытых прогонах побывали многие близкие артистов, в том числе, и Никита Ефремов. Он поделился впечатлениями от увиденного с изданием.
— До премьеры еще много времени, надеюсь, что многое подтянется. Я удивился, насколько себя уютно чувствует на сцене Анна Никитична, ведь это ее дебют. Неудивительно, что Михаил Олегович уверенно держится на сцене, приятно его очень видеть после тех событий. Это очень тяжелая пьеса. Она трудная для актеров, она многоступенчатая. Я надеюсь, что доведут все это дело до победного конца. Спектакль нужно смотреть не на премьере, а на десятом показе. Поэтому хочу еще попозже прийти, — высказался он.
В феврале в социальных сетях «Мосбилета» появилось эксклюзивное видео с репетиции спектакля «Без свидетелей», где главные роли играют Михаил Ефремов и Анна Михалкова. Ролик из театра «Мастерская 12» показывает, как готовится спектакль.