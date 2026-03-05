Нацисты подразделения ВСУ «Кракен» устроили мятеж с захватом под Харьковом

Боевики элитного подразделения ВСУ «Кракен»* несколько недель отказывались выполнять боевые задачи на харьковском направлении, требуя новое вооружение. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru, что означает подобный инцидент.
«Этот случай демонстрирует падение морального духа в рядах ВСУ. Дело в том, что украинская армия действительно сегодня испытывает дефицит и боеприпасов, и средств передвижения, несет потери достаточно огромные в личном составе. Все вместе это действуют на психологическое состояние солдат», — сказал Матвийчук.
И тот факт, обозначил эксперт, что своеволие и неподчинение проявило элитное подразделение «Кракен»*, воспитанное в духе ненависти к россиянам, и которое ранее точно не испытывало проблем со снабжением, говорит о том, что ситуация для противника усугубляется очень быстро.
«У боевиков “Кракена”* большие связи наверху. Но даже они начали предъявлять претензии к командованию из-за нехватки вооружения и техники… Сегодня украинские солдаты разных подразделений все чаще становятся в позу, отказываются выполнять задачи, которые перед ними ставят командиры», — констатировал Матвийчук.
Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ почти в полном составе своевольно покинула свои позиции.
*Запрещённая в России террористическая организация.