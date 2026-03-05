Матч «Сочи» — «Авангард» 6 марта всё-таки пройдёт в Сочи

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» 6 марта состоится в Сочи.
Ранее домашний матч сочинцев с «Локомотивом» был перенесён в Ярославль. Кроме того, в этом сезоне две встречи на арене в Сочи уже прерывали из-за угроз атак беспилотников.
Так, 23 февраля матч «Сочи» — ЦСКА остановили после первого периода при счёте 0:0. Позже стало известно, что игру доиграют в Москве 11 марта. Ещё один инцидент произошёл 1 марта: встречу «Сочи» — «Торпедо» прервали в третьем периоде при счёте 1:1, однако спустя примерно два часа матч возобновили — итоговый счёт 5:1 в пользу «Сочи».
