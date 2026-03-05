Расплата за Волгоград и Ростов: столбы огня поразили 149 тайных баз ВСУ

«По Волгограду могут работать местные диверсионные группы, спящие ячейки СБУ. По мере необходимости они получают сигнал и отрабатывают деньги, которые им предложили и на которые они рассчитывают… Нужно смотреть в каждом случае отдельно. Но ВСУ могут работать беспилотниками дальнего действия по нашим достаточно удаленным объектам и со своей территории», — пояснил aif.ru генерал-майор Попов.