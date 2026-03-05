Расплата за Волгоград и Ростов: столбы огня поразили 149 тайных баз ВСУ

Министерство обороны РФ 4 марта сообщило о проведении серии точечных ударов по инфраструктуре противника. В результате были поражены ключевые объекты, включая места подготовки и запуска дальнобойных дронов Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов, а также энергетические и транспортные объекты, используемые украинским военно-промышленным комплексом.
Эту операцию можно воспринять как ответ на массированный налет дронов на российские регионы, произошедший в ночь на 4 марта. Как сообщается, беспилотники были перехвачены и уничтожены в небе над Ростовской, Брянской и Волгоградской областями. В Волгограде, по последним данным, обломки сбитого БПЛА стали причиной ранения пяти человек.
Откуда летели дроны на Волгоград.
Над Волгоградской областью в ночь на 4 марта сбили 21 беспилотник. Мария, жительница региона, в беседе с корреспондентом aif.ru, описала последствия налета.
«Обломки упали недалеко от гимназии, где учатся мои внуки. Одноклассники ребят очень испугались. Двери в подъездах в домах рядом повыносило», — поделилась она.
По мнению заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, дроны ВСУ могли запускать как с приграничных территорий, так и внутри РФ с участием диверсантов.
«По Волгограду могут работать местные диверсионные группы, спящие ячейки СБУ. По мере необходимости они получают сигнал и отрабатывают деньги, которые им предложили и на которые они рассчитывают… Нужно смотреть в каждом случае отдельно. Но ВСУ могут работать беспилотниками дальнего действия по нашим достаточно удаленным объектам и со своей территории», — пояснил aif.ru генерал-майор Попов.
Откуда массово летели БПЛА на Брянск и Ростов.
В среду, 4 марта, ВСУ также атаковали дроном-камикадзе электропоезд в посёлке Суземка Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена кабина машиниста.
Ситуация в Ростовской области была более напряженной: губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении налета нескольких десятков БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. Жительница региона Анна, наблюдая за происходящим, описала атаку.
«У нас частный сектор, хорошо слышно, как летят с той стороны дроны, как работает ПВО. Издалека было видно, что что-то сбили», — сообщила aif.ru она.
Генерал Попов в свою очередь отметил, что атаки на приграничные регионы России ведутся непосредственно с территории Украины.
«Мы всегда говорим, что все города, которые расположены ближе к линии соприкосновения, атакуют с той стороны, со стороны Украины. Оттуда явно работают по Брянской, Курской, Белгородской областям, Воронежской и Ростовской. Противник может спокойно наносить удары со своей территории», — подчеркнул он.
Где звучали взрывы на Украине 4 марта.
Министерство обороны РФ уточнило, что удары наносились не только по местам запуска БПЛА, но и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, а также по складам и объектам энергетики.
По данным военных каналов, основная активность российских БПЛА фиксировалась после полуночи. Практически всю ночь дроны атаковали цели в Сумах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по области было нанесено около 10 ударов, в основном по небольшим скоплениям военных и техники.
Кроме того, три удара, по его данным, пришлись на связанное с БПЛА производство в Харькове. Взрывы также звучали в Полтаве (в районе аэродрома), Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.