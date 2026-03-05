Синоптик Ильин: на Москву идет новый циклон с морозами и снегопадами

Небольшие снегопады ожидаются в Москве в ближайшие выходные, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что погода в течение рабочей недели будет комфортной, а в выходные резко похолодает. Температура воздуха ночью опустится до −17 градусов, а днем будет держаться в пределах −6…-11 градусов.
«На этой рабочей неделе существенных осадков уже не будет, однако в субботу снова ожидаются небольшие снегопады», — пояснил эксперт.
Ильин добавил, что снегопады, которые начнутся в выходные, связаны с циклоном, из-за которого на столичный регион обрушатся морозы.
Ранее синоптик Ильин сообщил, что в этом году весна будет затяжной.