Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 марта

Водолеям лучше провести утро в расслабленном режиме — никто не осудит вас за то, что вы немного поленитесь. Отдохните как следует, но к полудню уже нужно будет активизироваться. День пройдет в быстром ритме, к этому нужно быть готовым. А вечером, хоть будет не так много дел, вас ждет много общения. И хотя оно будет полезным, социальная батарейка может сесть.