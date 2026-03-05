Эксперт назвал два правила защиты от вербовки в соцсетях

Новости о вербовке российских граждан через соцсети и мессенджеры появляются всё чаще. В группе особого риска, по словам экспертов, — пожилые люди и подростки. Роман Ромачев в интервью «Радио 1» предупредил: чтобы не попасться на удочку, достаточно запомнить два простых, но работающих правила. Первое — не общаться с незнакомцами, причём это правило одинаково действует как на улице, так и в виртуальном пространстве. Второе — всегда брать паузу, если собеседник требует срочных действий: мошенники специально давят на эмоции, чтобы человек не успел включить голову.