Эксперт назвал два правила защиты от вербовки в соцсетях

Новости о вербовке российских граждан через соцсети и мессенджеры появляются всё чаще. В группе особого риска, по словам экспертов, — пожилые люди и подростки. Роман Ромачев в интервью «Радио 1» предупредил: чтобы не попасться на удочку, достаточно запомнить два простых, но работающих правила. Первое — не общаться с незнакомцами, причём это правило одинаково действует как на улице, так и в виртуальном пространстве. Второе — всегда брать паузу, если собеседник требует срочных действий: мошенники специально давят на эмоции, чтобы человек не успел включить голову.
«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам что-то дают, значит, взамен потребуют. Это должно настораживать в первую очередь», — подчеркнул специалист.
Особую опасность, по мнению Ромачева, представляют именно социальные сети. Люди добровольно выкладывают туда всю подноготную, даже не задумываясь, как этой информацией могут воспользоваться. Эксперт провёл яркую параллель: «На улице с плакатом о своей жизни нас сочтут сумасшедшими. А в соцсетях мы сами рассказываем о своих увлечениях, проблемах, обидах. Вербовщику не нужно ничего взламывать — мы сами даём ему ключи к себе».
Чтобы обезопасить себя и близких, Ромачев советует провести «самоаудит» своих страниц и безжалостно удалить всё, что может быть использовано против вас. Личные данные, эмоциональные посты, детали биографии — всё это может стать тем самым крючком, на который поймают доверчивого пользователя.