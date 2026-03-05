Казахстан завоевал историческое «золото» в Таиланде по гребному слалому

По данным sportarena.kz, первое «золото» в копилку национальной команды принес Александр Куликов, ставший лучшим в индивидуальных соревнованиях в каноэ.
Призеры в дисциплине Canoe Slalom:
1-е место — Александр Куликов (Казахстан);2-е место — Кейго Ямамото (Япония);3-е место — Севан Билло (Австралия).
Несмотря на штраф в две секунды за касание ворот, Куликов показал лучшее время — 86,51 секунды, опередив соперников.
В пятерку сильнейших также вошел еще один представитель Казахстана — Куаныш Еренгайыпов, занявший четвертое место.
Турнир Thailand Open завершится 8 марта. После этого спортсмены отправятся в Паттайю, где примут участие в чемпионате Азии среди спортсменов до 18 и до 23 лет.
Ранее сообщалось, что Казахстан отправляет своих чемпионов на мировую арену дзюдо в Австрию.