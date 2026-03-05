Бунт захлестнет Киев: раскрыт тайный план мятежа боевиков ВСУ

«На данный момент говорить прямо о возможном военном бунте нельзя. Однако, весной, когда российские силы активизируют действия, когда потери ВСУ станут ещё более ощутимыми, мы с вами станем свидетелями нарастающего коллапса украинской армии. Не исключено, что он перерастёт потом в масштабный военный мятеж, который затронет и Киев», — сказал Матвийчук.