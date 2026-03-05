Бунт захлестнет Киев: раскрыт тайный план мятежа боевиков ВСУ

Нарастающий коллапс украинской армии может перерасти в военный мятеж в зоне СВО. Не исключено, что он перекинется и на Киев, заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно, что боевики подразделения «Кракен»* несколько недель отказывались выполнять боевые задачи на харьковском направлении, требуя новое вооружение. По мнению экспертов, тот факт, что даже «элита ВСУ» оказалась в ситуации недоснабжения, показывает, что ситуация для противника усугубляется очень быстро.
«На данный момент говорить прямо о возможном военном бунте нельзя. Однако, весной, когда российские силы активизируют действия, когда потери ВСУ станут ещё более ощутимыми, мы с вами станем свидетелями нарастающего коллапса украинской армии. Не исключено, что он перерастёт потом в масштабный военный мятеж, который затронет и Киев», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт отметил, что вряд ли сам Владимир Зеленский пострадает из-за этого.
«Глава киевского режима вполне осознает, какие перед ним стоят задачи: сохранить свою жизнь и каким-то образом сохранить наворованные доллары, спрятав их на Западе», — подытожил Матвийчук.
*Запрещённая в России террористическая организация.