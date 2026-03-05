В Катаре из кварталов рядом с посольством США эвакуируют жителей

Напомним, 1 марта агентство Fars проинформировало, что в Дубае ракетному удару подверглась штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 2 марта в Кувейте ракета попала в посольство Соединённых Штатов. После этого над зданием заметили облако дыма. Источники Agence France-Presse, в свою очередь, утверждали, что для атаки был использован беспилотник-камикадзе.