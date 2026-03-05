В Катаре из кварталов рядом с посольством США эвакуируют жителей

Власти Катара в целях предосторожности эвакуируют людей, проживающих в кварталах возле американского посольства в столице страны Дохе, сообщило катарское министерство внутренних дел.
«Компетентные органы проводят эвакуацию жителей, проживающих рядом с американским посольством, в рамках временных мер предосторожности», — сказано в заявлении МВД.
В ведомстве добавили, что этим людям временно предоставили другое жильё.
Напомним, 1 марта агентство Fars проинформировало, что в Дубае ракетному удару подверглась штаб-квартира Центрального разведывательного управления (ЦРУ). 2 марта в Кувейте ракета попала в посольство Соединённых Штатов. После этого над зданием заметили облако дыма. Источники Agence France-Presse, в свою очередь, утверждали, что для атаки был использован беспилотник-камикадзе.
3 марта стало известно, что в посольстве США в Эр-Рияде прогремел взрыв и произошёл пожар. В Минобороны Саудовской Аравии заявляли, что в здание попали беспилотные летательные аппараты.