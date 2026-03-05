Сырский в панике: новая тактика «Гераней» привела в ужас украинскую ПВО

Тактика пролета БПЛА на предельно малых высотах, из-за которой запаниковал главком ВСУ Александр Сырский, используется для атак на различные военные объекты ВСУ, включая подземные. Подробнее о том, в каких случаях ее применяют, aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Сырский ранее забил тревогу, признав, что дроны «Герань» освоили полеты на предельно малых высотах. Новая тактика вынуждает ВСУ искать нестандартные решения.
«Тактика пролетов на предельно малых высотах применяется и авиацией, и беспилотниками. Ее применение варьируется от того, какая предусмотрена дальность полета, какая стоит тактическая задача, могут ли системы ПВО врага противодействовать, от погодных условий», — сказал Попов.
Летчик отметил, что при ударах по объектам, расположенным в глубине территории противника, дроны сначала летят на больших высотах.
«Чем ближе мы подходим к объекту, тем сильнее происходит снижение, чтобы уйти под лепесток наблюдения радиолокационной станции. В этом случае дроны идут на предельно малых высотах. Но если атака ведется на заглубленный объект, то сначала нужно сделать “горочку”, а потом с большой вертикальной скоростью нанести удар. В этом случае срабатывает динамика пробивной скорости БПЛА», — уточнил Попов.
При ударе по электроподстанциям дроны идут с небольшим пикированием, около 15−20 градусов.
«Дрон ударяется, взрывается, осколки поражают, замыкают линии электропередач. Происходит утечка охлаждающего трансформаторного масла, от искры оно может начать гореть», — подчеркнул генерал.
Попов не исключил, что совершенствование тактики налета БПЛА произошло в том числе благодаря отработке новой системы управления с более надежной системой навигации.
«Это дает возможность коррекции полета по тому же Starlink или спутникам в воздушном пространстве над территорией противника… Есть возможность сопоставить определенные фотоэлементы и скорректировать курс следования. Дрон сам может выбрать способ преодоления определенного участка. Если он понимает, что по нему работает ПВО или средства РЛС, то он уходит на предельно малые высоты и маневрирует по курсу следования. Если его не облучают, то он идет на более благоприятной для него высоте и с пикирования потом наносит удар», — подытожил Попов.