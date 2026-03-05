Сырский в панике: новая тактика «Гераней» привела в ужас украинскую ПВО

«Это дает возможность коррекции полета по тому же Starlink или спутникам в воздушном пространстве над территорией противника… Есть возможность сопоставить определенные фотоэлементы и скорректировать курс следования. Дрон сам может выбрать способ преодоления определенного участка. Если он понимает, что по нему работает ПВО или средства РЛС, то он уходит на предельно малые высоты и маневрирует по курсу следования. Если его не облучают, то он идет на более благоприятной для него высоте и с пикирования потом наносит удар», — подытожил Попов.