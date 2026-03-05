Эксперт Раевский объяснил, что делать при блокировке аккаунта на iPhone

При блокировке аккаунта на iPhone можно написать в техподдержку компании Apple, но есть нюансы, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, минимум у трех депутатов Госдумы появились проблемы с доступом к аккаунту на iPhone. В частности, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, что ему пришло письмо от компании Apple о том, что его данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другой страны».
Раевский, комментируя эту ситуацию, отметил, что в случае блокировки аккаунта при попадании в санкционный список сделать ничего нельзя. Единственный вариант: использовать iPhone под аккаунтом другого человека.
«Если же заблокировали аккаунт случайного человека, можно написать в техподдержку и попытаться решить этот вопрос с ними. Но сложно сказать, сколько времени это может занять, потому что обычно в таких компаниях техподдержка — не самое сильное место. Но другого пути в случае блокировки нет, иначе можно потерять доступ ко всем данным, которые хранятся в облаке», — пояснил специалист.
