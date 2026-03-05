Ричмонд
Зефир и пастила — более полезная замена конфетам. Диетолог Кованова объяснила, в чем их польза.

Зефир и пастила могут стать наиболее оптимальной заменой конфетам, их употребляют спортсмены в качестве источника быстрой энергии. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Пастила и зефир — это мастхев для спортсменов — быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена», — отметила Кованова.

Она добавила, что зефир и пастила помогают «добрать» нужное количество углеводов в сутки.

«За счёт отсутствия жира такие сладости быстрее усваиваются», — подчеркнула диетолог.

Классический зефир состоит преимущественно из яблочного пюре, яичного белка, сахара и природных загустителей — пектина или агар-агара, которые положительно влияют на пищеварение.

Ранее Кованова рассказала, что при выборе конфет нужно обращать внимание на состав. В нем должно быть не менее 70% какао.

При этом диетолог рекомендовала употреблять не более трех шоколадных конфет в день.