В Большой Ялте отремонтируют все дорожные ямы

В Большой Ялте стартовал масштабный ямочный ремонт, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Источник: глава администрации Ялты

Специалисты начали с улицы Коммунальной в Гурзуфе, в этом поселке работы продлятся около двух недель, далее предстоит работа ещё по 9 адресам.

«Служба автомобильных дорог Крыма взяла на себя 26 участков общей площадью 1,5 тысячи квадратов, а наш ДЭУ — 18, площадью 158 м². Список пополняется практически ежедневно на основании обращений граждан и мониторинга нашими сотрудниками — определяем приоритетные артерии», — подчеркнула Янина Павленко.

