В Большой Ялте отремонтируют все дорожные ямы

Специалисты начали с улицы Коммунальной в Гурзуфе, в этом поселке работы продлятся около двух недель, далее предстоит работа ещё по 9 адресам.
«Служба автомобильных дорог Крыма взяла на себя 26 участков общей площадью 1,5 тысячи квадратов, а наш ДЭУ — 18, площадью 158 м². Список пополняется практически ежедневно на основании обращений граждан и мониторинга нашими сотрудниками — определяем приоритетные артерии», — подчеркнула Янина Павленко.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше