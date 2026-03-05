Ричмонд
Рейса из Омска в Сочи на фоне атаки БПЛА придется ждать больше 10 часов

В Омске повторилась «мегазадержка» рейса в курортный город.

Источник: Freepik

На онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 8:00 четверга, 5 марта 2026 года, отражена информация о длительной задержке рейса по маршруту Омск — Сочи. На момент публикации вылет борта перенесен с 8:15 на 18:55. Таким образом, ожидание пассажиров превысит 10 часов.

Отметим, с начала марта 2026 года в сочинском аэропорту неоднократно вводили ограничение на прием и вылет воздушных судов. В ночь на четверг, 5 марта, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отражении атаки БПЛА. Вероятно, эти обстоятельства сказались на полетном графике.

Также в утреннее время зафиксированы непродолжительные задержки самолетов по двум направления: рейс до Москвы покинул воздушную гавань в 7:07 с 32-минутным опозданием, тогда как борт до Санкт-Петербурга «опоздал» на 29 минут, стартовав в 5:39, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

