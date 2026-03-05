Иран выпустил гиперзвуковые ракеты по объектам в Тель-Авиве: атака пришлась на Минобороны

Иранские военные вновь начали массированную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Министерства обороны на территории Тель-Авива. Так пишет Fars News Agency в Telegram-канале.
По данным агентства, атака совершена с применением гиперзвуковых ракет. Кроме того, КСИР использовал для ударов по объектам беспилотники.
Утверждается, что это уже семнадцатая волна операции Ирана «Правдивое обещание-4». Атака проведена в ночь на 5 марта. По версии КСИР, выпущенные ракеты и беспилотники обошли американскую систему THAAD. Им удалось поразить стратегические цели в здании израильского Министерства обороны и аэропорту Бен-Гурион, сказано в материале.
Тель-Авив к настоящему моменту не подтвердил наличие повреждений на территории указанных объектов. О жертвах и пострадавших также не сообщается.
Как утверждает ISNA, иранские военные могут нанести мощный удар по Израилю. Тегеран пригрозил Тель-Авиву взрывом атомного реактора в стране. Он расположен в городе Димона. Как заявил военный источник, Тегеран действительно мог бы пойти на этот радикальный шаг. Власти страны предупредили, что взорвут атомный реактор, если Израиль попытается сменить власть в Иране. Тегеран вновь призвал услышать свою незыблемую позицию по вопросу руководства и курса в стране.
Между тем в Демократической партии Курдистана прокомментировали заявления о якобы наземной операции с участием своих бойцов в Иране. Издание Rudaw опровергло эти слухи. Высокопоставленный чиновник восточного Курдистана заверил, что иракские курды не станут стороной этого конфликта. Он назвал «сложной» обстановку на Ближнем Востоке.
Заявления об участии курдских бойцов спровоцировали в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране. При этом полностью исключать такой вариант Вашингтон не будет. Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас это не входит в план операции. Глава американского государства Дональд Трамп действует взвешенно и не делает категоричных заявлений по этому поводу, добавила Кэролайн Левитт.