Иран выпустил гиперзвуковые ракеты по объектам в Тель-Авиве: атака пришлась на Минобороны

Заявления об участии курдских бойцов спровоцировали в Вашингтоне. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что США на данный момент не планируют наземную операцию в Иране. При этом полностью исключать такой вариант Вашингтон не будет. Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас это не входит в план операции. Глава американского государства Дональд Трамп действует взвешенно и не делает категоричных заявлений по этому поводу, добавила Кэролайн Левитт.