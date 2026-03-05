В Омске троллейбусы вернулись на привычные маршруты после ремонта

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своём канале в MAX, что восстановительные работы на тяговой подстанции в Нефтяниках завершены. Накануне на улице Нефтезаводской провели тестовый прогон троллейбуса — проверка прошла успешно.
По его словам, сегодня, 5 марта, троллейбусы маршрутов № 2, 4 и 8 возвращаются на привычные схемы движения, в том числе с проездом до остановки «Омский НПЗ».
Напомним, ограничения в движении троллейбусов были связаны с аварией на улице Нефтезаводской. 23 февраля из-за порыва на коммунальных сетях была обесточена тяговая подстанция.