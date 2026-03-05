Ричмонд
Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос»

Телеведущая Яна Чурикова в среду, 4 марта, упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале.

— Я упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным, — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее.

Позже ведущая рассказала, что посетила травматолога.

— Рентген и УЗИ сделала. Ушиб, — поделилась Чурикова результатами обследований.

Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.

