Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос»

В ноябре прошлого года евец и актер Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что страдает от травмы руки, в связи с этим не может заниматься любимым хобби — катанием на скейтборде. Об этом он поделился в своих соцсетях, прикрепив к посту видео своих трюков.