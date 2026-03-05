Яна Чурикова упала со сцены во время съемок шоу «Голос»

Телеведущая Яна Чурикова в среду, 4 марта, упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале.
— Я упала со сцены на бетонный пол студии, само падение было эпичным, — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее.
Позже ведущая рассказала, что посетила травматолога.
— Рентген и УЗИ сделала. Ушиб, — поделилась Чурикова результатами обследований.
Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.
4 февраля голливудский актер Ченнинг Татум в своих соцсетях опубликовал черно-белое фото из больничной палаты. Он сообщил, что перенес хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы плеча. Ему диагностировали вывих акромиально-ключичного сустава.
В ноябре прошлого года евец и актер Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем. Он признался, что страдает от травмы руки, в связи с этим не может заниматься любимым хобби — катанием на скейтборде. Об этом он поделился в своих соцсетях, прикрепив к посту видео своих трюков.