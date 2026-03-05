Показательная порка: раскрыто, что Иран сделает с военными США в плену

Иранские военные устроят показательное шоу в случае захвата в плен американских военнослужащих, заявил aif.ru военный историк Михаил Поликарпов.
Ранее сообщалось, что одной из погибших солдат США в Иране была женщина. Также женщина оказалась пилотом одного из истребителей, сбитых над Кувейтом.
«У нас не было еще прецедентов. Еще ни один израильский или американский самолет не был сбит над Ираном… Но если они кого-то возьмут в плен, то из этого, безусловно, будет сделано шоу. Пока Иран сбивает только беспилотники, в том числе достаточно мощные разведывательные БПЛА стоимостью до 20 млн долларов. Но захваченных в плен обязательно будут показывать везде», — сказал Поликарпов.
При этом эксперт убежден, что пленных не будут казнить.
«Показательной казни не будет. Я в свое время проехал по всему Ирану на автомобиле, познакомился со страной изнутри. Это не “мордор”, который рисуют в некоторых фильмах. Не думайте, что там дикари. Никто не будет пленных убивать и казнить, даже учитывая озлобленность иранцев за убийство верховного лидера Али Хаменеи», — добавил историк.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение, что американских пленных в Иране ждет незавидная судьба.