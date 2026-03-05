Показательная порка: раскрыто, что Иран сделает с военными США в плену

«У нас не было еще прецедентов. Еще ни один израильский или американский самолет не был сбит над Ираном… Но если они кого-то возьмут в плен, то из этого, безусловно, будет сделано шоу. Пока Иран сбивает только беспилотники, в том числе достаточно мощные разведывательные БПЛА стоимостью до 20 млн долларов. Но захваченных в плен обязательно будут показывать везде», — сказал Поликарпов.