Взрыв прозвучал на танкере у берегов Кувейта, замечена утечка нефти

Нефть вытекла из грузового резервуара танкера около берегов Кувейта после взрыва.

Источник: Комсомольская правда

Утечка нефти произошла из танкера, находящегося около берегов Кувейта после взрыва. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства и доступно здесь.

Сообщается, что взрыв произошёл по левому борту танкера, стоящего на якоре в 30 морских милях от города Мубарак-эль-Кабир. После этого капитан танкера обратил внимание на удаляющееся небольшое судно.

Люди из-за взрыва не пострадали, но может быть нанесён ущерб окружающей среде из-за утечки нефти, отмечается в документе.

Тем временем семь танкеров застряли возле Ирака из-за закрытия Ормузского пролива, а тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за несколько дней на 60%.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Корпорация финансирования развития США готова предоставить страхование морских перевозок в Ормузском проливе.

Позже в КСИР заявили, что пытавшиеся пройти через Ормузский пролив танкеры ликвидированы.

