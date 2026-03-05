Взрыв прозвучал на танкере у берегов Кувейта, замечена утечка нефти

Утечка нефти произошла из танкера, находящегося около берегов Кувейта после взрыва. Об этом информирует Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства и доступно здесь.
Сообщается, что взрыв произошёл по левому борту танкера, стоящего на якоре в 30 морских милях от города Мубарак-эль-Кабир. После этого капитан танкера обратил внимание на удаляющееся небольшое судно.
Люди из-за взрыва не пострадали, но может быть нанесён ущерб окружающей среде из-за утечки нефти, отмечается в документе.
Тем временем семь танкеров застряли возле Ирака из-за закрытия Ормузского пролива, а тарифы на морские перевозки в Ирак выросли за несколько дней на 60%.
После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Корпорация финансирования развития США готова предоставить страхование морских перевозок в Ормузском проливе.
Позже в КСИР заявили, что пытавшиеся пройти через Ормузский пролив танкеры ликвидированы.