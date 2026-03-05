В Новосибирске из-за мартовского потепления начинают закрываться катки в парках

Катки в новосибирских парках начинают закрываться из-за потепления. Сотрудники Дирекции городских парков предупреждают: режим работы зимних активностей в марте может измениться в зависимости от погодных условий.
«Конкретные решения принимаются администрацией каждого парка по мере изменения погодных условий и по состоянию объекта. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед визитом уточнить работу нужных вам активностей по телефону администрации парка», — отметили в ведомстве.
В ближайшие дни синоптики обещают потепление: дневная температура в городе будет около −2 градусов.