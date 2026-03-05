В РФ приняли новые меры по борьбе с мошенниками: что важно знать при снятии наличных

Законодательные органы и Центробанк разработали новый комплекс мер против мошенников. Россиянам стоит учитывать нововведения при снятии наличных. Это стало труднее из-за принятых мер. О введенных правилах сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова в диалоге с агентством «Прайм».
Эксперт пояснила, что под ограничение может попасть операция по снятию наличных, если она проводится в странное время или в необычном месте. Это касается также крупных переводов на собственный счет. Финансист уведомила, что под ограничение можно попасть даже в случае изменения устройства для входа в онлайн-банк.
«Имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное… меры призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников», — отметила Татьяна Белянчикова.
Банки в РФ предложили дать возможность сотрудникам своих офисов приостанавливать операции клиентов по снятию наличных в кассах. Предполагается, что период охлаждения даст клиенту шанс защититься от воздействия мошенников.