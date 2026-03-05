В РФ приняли новые меры по борьбе с мошенниками: что важно знать при снятии наличных

Эксперт пояснила, что под ограничение может попасть операция по снятию наличных, если она проводится в странное время или в необычном месте. Это касается также крупных переводов на собственный счет. Финансист уведомила, что под ограничение можно попасть даже в случае изменения устройства для входа в онлайн-банк.