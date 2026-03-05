У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

Специалисты зарегистрировали в Тихом океане у побережья северных Курил землетрясение магнитудой 4,5, сообщили в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 89 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в ночь на 5 марта», — отметила начальник станции Елена Семенова.
Она уточнила, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 56 километров. Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до трёх баллов. Тревога цунами на архипелаге не объявлялась.
Напомним, 23 февраля возле побережья Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 86 километрах к юго-западу от населённого пункта Никольский, очаг — залегал на глубине приблизительно 25 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1 в уезде Вэйли района Синьцзян в Китае. В радиусе 50 километров от очага подземных толчков находился город Лунань. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.