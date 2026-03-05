Эксперт Мясоедов рассказал о создании дипфейков о войне на Ближнем Востоке

«Контрастные объекты создавать проще с точки зрения реалистичности: что-то темно, что-то ярко, что-то где-то в дыму… То есть обычно на переходах, когда они не очень резкие, видно, что это дипфейк. Когда фотография контрастная, этот переход на глаз определить почти невозможно. А если публикация осуществляется в маленьком разрешении, то будет практически стопроцентное попадание в яблочко в плане достижения цели: можно что угодно нарисовать и выдать это за реальную картинку», — отметил Мясоедов.