Эксперт Мясоедов рассказал о создании дипфейков о войне на Ближнем Востоке

Как отмечают специалисты, ведущие СМИ и соцсети заполонил подделанный контент о военных действиях на Ближнем Востоке.
«Создать фейковые видео и фотографии с помощью нейросетей несложно, потому что любая нейросеть учится на старых массивах информации. К сожалению, в нашем мире войн было очень много, в том числе и в цифровую эпоху. Работы военных корреспондентов оцифровываются, и, как следствие, вся информация оседает в Сети», — сказал Мясоедов.
Более того, добавил эксперт, материалы на военную тематику обычно контрастные, что упрощает создание дипфейков.
«Контрастные объекты создавать проще с точки зрения реалистичности: что-то темно, что-то ярко, что-то где-то в дыму… То есть обычно на переходах, когда они не очень резкие, видно, что это дипфейк. Когда фотография контрастная, этот переход на глаз определить почти невозможно. А если публикация осуществляется в маленьком разрешении, то будет практически стопроцентное попадание в яблочко в плане достижения цели: можно что угодно нарисовать и выдать это за реальную картинку», — отметил Мясоедов.
Эксперт также объяснил, с какой целью создаются дипфейки о том, как проходят военные действия.
«Делается попытка выдать желаемое за действительное. Происходит манипулирование общественным мнением. Противник выставляется виновным во всех проблемах и бедах, а своя сторона, наоборот, показывается во всем правильной и защищающейся. То есть, по сути, это политическое манипулирование, базирующееся на современных технологических инструментах», — сказал Мясоедов.
Эксперт также отметил, что ни в США, ни в Европе (в ЕС есть лишь документ, направленный на копирайт, на контроль за данными правообладателей), ни у других сторон конфликта на Ближнем Востоке сегодня нет единого акта, регламентирующего сбор и обработку информации с помощью нейросетей.
«Дипфейк создать нетрудно. Для работы с нейросетями уже практически не требуются никакие навыки. Поэтому, думаю, что сейчас фейковых видео и фото о войне на Ближнем Востоке очень много», — подытожил Мясоедов.