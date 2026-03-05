Ричмонд
Почему не работает Telegram 5 марта в Новосибирске

Жители Новосибирска продолжают сталкиваться со сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы касаются загрузки видео и фотографий, а также задержек при отправке сообщений.

Источник: Сиб.фм

Напомним, что в прошлом месяце Роскомнадзор принял решение вводить последовательные ограничения в работу мессенджера. Такая мера связана с тем, что администрация Telegram не выполняет требования российского законодательства и не принимает реальных мер по противодействию мошенничеству.

Недавно также в СМИ появилась информация о том, что платформу полностью заблокируют с 1 апреля. Впрочем, иногда проблемы с Telegram могут быть вызваны техническим сбоем в работе провайдеров.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта вступили в силу ряд законодательных актов, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом.