Почему не работает Telegram 5 марта в Новосибирске

Напомним, что в прошлом месяце Роскомнадзор принял решение вводить последовательные ограничения в работу мессенджера. Такая мера связана с тем, что администрация Telegram не выполняет требования российского законодательства и не принимает реальных мер по противодействию мошенничеству.
Недавно также в СМИ появилась информация о том, что платформу полностью заблокируют с 1 апреля. Впрочем, иногда проблемы с Telegram могут быть вызваны техническим сбоем в работе провайдеров.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта вступили в силу ряд законодательных актов, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом.