«Авиасейлс»: 13% россиянок хотели бы отправиться в одиночное путешествие

Главным барьером, который называют респондентки, оказались опасения за безопасность в самостоятельной поездке (26%). Почти столько же (23%) переживают, что одной будет скучно. Среди других причин отказа от поездки зафиксированы страх не справиться с форс-мажорами (18%), финансовые ограничения (17%) и языковой барьер (15%), а также семейные обстоятельства и желание путешествовать вместе с мужем.