«Авиасейлс»: 13% россиянок хотели бы отправиться в одиночное путешествие

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. 13% опрошенных жительниц России хотели бы отправиться в самостоятельное путешествие, говорится в исследовании сервиса «Авиасейлс» (текст есть у ТАСС).
«Большинство россиянок (71%) уже путешествовали в одиночку, хотя среди мужчин этот показатель пока выше — 83%. У 13% респонденток еще нет такого опыта, но хотят попробовать. Только 12% не планируют ездить одни», — отмечается в исследовании.
Главным барьером, который называют респондентки, оказались опасения за безопасность в самостоятельной поездке (26%). Почти столько же (23%) переживают, что одной будет скучно. Среди других причин отказа от поездки зафиксированы страх не справиться с форс-мажорами (18%), финансовые ограничения (17%) и языковой барьер (15%), а также семейные обстоятельства и желание путешествовать вместе с мужем.
Респондентки назвали шаги, которые помогают справиться с сомнениями перед поездкой в одиночку. Самый частый ответ — просто решиться и поехать (46%). Также помогает принять решение положительный предыдущий опыт путешествий (21%), подробное планирование (19%) и изучение информации о направлении (16%).
В опросе приняли участие 12 520 пользователей «Авиасейлс» из России.